Оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском направлении, – Зеленский о ситуации на фронте

Российские оккупанты готовятся к новой волне агрессии. Они уже усилили давление на нескольких направлениях фронта.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он призвал мир еще больше объединиться.

К теме Переполненные россиянами больницы, мобилизация в Крыму и много сбитых "птичек": главное из Генштаба

Президент рассказал о ситуации на фронте

Зеленский заявил, что Россия готовится к новой волне агрессии – с теми силами, которые она способна мобилизовать.

Сейчас оккупанты уже усиливают давление на Бахмутском, Угледарском и других направлениях. А хотят усилить давление более масштабно. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, хозяева России хотят бросить больше своих людей и техники в боевые действия.

– заметил президент.

Поэтому, по его словам, все страны свободного мира должны усиливать сотрудничество. Это необходимо для того, чтобы:

ответить на очередные российские преступные действия,

не допустить новых преступных действий оккупантов настолько, насколько возможно.

"Инициатива в войне должна оставаться за нашими силами. И я услышал сегодня полное понимание ситуации и в разговоре с господином президентом Макроном, и в разговоре с господином президентом Финляндии, который был сегодня с визитом в Киеве", – отметил глава государства.

Он добавил, что сегодняшний день благодаря французскому и финляндскому этапам украинского дипломатического марафона позволил существенно усилить защиту нашего государства.

"Главное теперь – это скорость реализации всего того, о чем мы договорились. Очень детально обсудил сегодня пункты нашей формулы мира – то, что может быть сделано вместе с Францией, то, что может быть сделано вместе с Финляндией", – подытожил президент.

Стоит прочесть На Бахмутском направлении пограничники обезвредили более 20 кафиров: те лезут большими массами

Ситуация возле Бахмута: коротко