Зеленский объяснил, почему ВСУ не выходят из Бахмута

Украинские защитники уже 6 месяцев героически обороняют Бахмут. Они должны держаться, пока Украина не получит необходимое вооружение.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, после захвата города россияне захотят пойти дальше.

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Зеленский отметил, что на ситуацию вокруг Бахмута следует смотреть с точки зрения военных и спецслужб.

Все это вопрос времени. Во время войны время не имеет того же значения. Мы должны держаться, пока не получим оружие,

– заметил президент.

По его словам, что со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен, поскольку россияне полностью разрушили его артиллерией.

"Но если они примут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута", – подытожил глава государства.

Заметим, что недавно во время пресс-конференции по результатам саммита Украина – ЕС Зеленский высказал похожее мнение – украинские войска будут держать Бахмут до последнего и пойдут в контрнаступление после того, как получат дальнобойное оружие.

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