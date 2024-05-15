Сложная и вызывает беспокойство: в Пентагоне прокомментировали ситуацию на фронте в Украине

Во вторник, 14 мая, на брифинге представитель Пентагона Пат Райдер заявил, что ситуация на фронте в Украине сейчас сложная. Вызывает беспокойство то, что армия России пытается продвигаться вперед.

В Пентагоне заверили, что на фоне обострения ситуации на фронте США настойчиво работает над ускорением предоставления оружия и боеприпасов Украине.

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Задержка помощи от США – среди причин обострения ситуации

Пат Райдер сказал, что на обострение ситуации на фронте повлияла совокупность различных факторов, среди которых – задержка с одобрением помощи со стороны США.

Россия воспользовалась этой ситуацией на поле боя и теперь пытается продвинуться вперед.

Какими бы незначительными ни были эти продвижения, это, безусловно, вызывает беспокойство,

– сказал Райдер.

Представитель Пентагона заверил, что США будет продолжать тесно сотрудничать с Украиной и международными партнерами, чтобы украинская армия могла получить всю необходимую помощь по безопасности.

"Сейчас в Украине сложная ситуация на поле боя. Но по всем данным, вы знаете, что украинцы продолжают принимать меры для защиты своей территории. И мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важное вооружение и припасы, в которых они нуждаются", – добавил Пат Райдер.

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