Это не решающая битва, – Ходжес оценил ситуацию на севере Харьковской области

Россия продолжает проводить активные действия на Харьковщине. Сейчас ее цель – захватить Волчанск, где продолжаются тяжелые бои. В то же время сопротивление украинской армии позволило затормозить продвижение россиян на Харьковском направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, отметивший, что украинские солдаты, которые защищают Харьков и населенные пункты на Восточном направлении, находятся в очень тяжелых условиях. Они ежедневно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам, так же как гражданские украинцы – атакам ракетами и беспилотниками. Однако в России также есть большие проблемы.

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Россия не осуществила прорыв

Если отойти от тактической борьбы и подумать о более широкой картине, то выходит на первый план неспособность Москвы достичь чего-то значительного, даже несмотря на то, что Украина не получила всей необходимой поддержки от партнеров.

Это не может продолжаться вечно, но в то же время это указывает на проблемы, которые все еще имеет Россия,

– подчеркнул генерал-лейтенант США в отставке.

Украинские защитники делают все возможное теми средствами, которые они имеют. В то же время Россия продолжает прилагать усилия, чтобы задавить ВСУ артиллерией и массированными атаками пехотой, в которых россияне теряют более 1000 человек ежедневно.

Поэтому битва за Харьковщину не станет решающей, ведь если бы она такой была, то это бы означало, что она закончит войну. Я этого не вижу. Также не верю, что Россия имеет возможность достичь решающего нокаута Украины,

– подчеркнул он.

В течение 6 месяцев украинские силы воевали без какой-либо поддержки со стороны США, но Россия все равно не смогла ни в одном месте осуществить серьезного прорыва.

Поэтому, несмотря на отсутствие последовательной поддержки и то, что Украине пока не удается нарастить армию, она сумела остановить Россию,

– уверен Бен Ходжес.

Более того, по его мнению, логистическая ситуация в ближайшие месяцы должна улучшиться для Украины.

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