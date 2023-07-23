С котятами и танком "Мурчик": как украинские танкисты защищают Харьковскую область

Теперь Харьковщину обороняют бойцы 3 отдельной танковой Железной бригады. Именно они и освобождали область от российских оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Защитники отметили, что танки остаются важными на поле боя, хотя войну и называют "дроновой".

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"Хотя уже XXI век, танки не потеряли свою важную роль на поле боя. Их используют в поддержке пехоты как в наступлении, так и в обороне", – отметил "Тридцать первый", командир танковой роты.

Защитники Харьковщины любят котов

Украинские танкисты держат немало котят. С одной стороны, защитники проявляют недюжинную прочность, а с другой – искреннюю доброту. И это неудивительно, ведь воюют простые люди.

"Я был простой работник цемзавода – грузчик. Вагоны разгружал. Никого не трогал, потихоньку работал, хотел мира и покоя", – поделился Лев, наводчик танка.

Бойцы настолько любят котов, что даже свой танк назвали "Мурчиком". Говорят, когда заводят его двигатель, то он словно "мурчит".

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