С котятами и танком "Мурчик": как украинские танкисты защищают Харьковскую область
Теперь Харьковщину обороняют бойцы 3 отдельной танковой Железной бригады. Именно они и освобождали область от российских оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Защитники отметили, что танки остаются важными на поле боя, хотя войну и называют "дроновой".
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"Хотя уже XXI век, танки не потеряли свою важную роль на поле боя. Их используют в поддержке пехоты как в наступлении, так и в обороне", – отметил "Тридцать первый", командир танковой роты.
Защитники Харьковщины любят котов
Украинские танкисты держат немало котят. С одной стороны, защитники проявляют недюжинную прочность, а с другой – искреннюю доброту. И это неудивительно, ведь воюют простые люди.
"Я был простой работник цемзавода – грузчик. Вагоны разгружал. Никого не трогал, потихоньку работал, хотел мира и покоя", – поделился Лев, наводчик танка.
Бойцы настолько любят котов, что даже свой танк назвали "Мурчиком". Говорят, когда заводят его двигатель, то он словно "мурчит".
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- Российские оккупанты начали наступать на Купянском направлении – единственном, где они до сих пор имеют потенциал. Там сосредоточена 100-тысячная группировка противника. Несмотря на все попытки россиян, украинские военные крепко держатся на своих позициях.
- Враг не прекращает обстрелы Харьковщины. В частности, ночью против 16 июля в областном центре слышали взрывы. Впоследствии прилеты зафиксировали в центре города.
- Украинским военным активно помогают гражданские. Так, волонтер из Харькова Павел Брегель превратил собственный гараж в мастерскую, где изготовляют перископы. За время работы его команда уже создала три тысячи устройств, спасающих жизнь украинским защитникам.