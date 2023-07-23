Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Захисники наголосили, що танки залишаються важливими на полю бою, хоч війну й називають "дроновою".
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"Хоч уже XXI століття, танки не втратили свою важливу роль на полі бою. Їх використовують у підтримці піхоти як у наступі, так і в обороні", – зазначив "Тридцять перший", командир танкової роти.
Захисники Харківщини люблять котів
Українські танкісти тримають чимало кошенят. З одного боку, захисники виявляють неабияку міцність, а з іншого – щиру добрість. І це не дивно, адже воюють звичайні люди.
"Я був простий працівник цемзаводу – вантажник. Вагони розвантажував. Нікого не чіпав, потихеньку працював, хотів миру і спокою", – поділився Лев, навідник танка.
Бійці настільки люблять котів, що навіть свій танк назвали "Мурчиком". Кажуть, коли заводять його двигун, то він ніби "мурчить".
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Російські окупанти почали наступати на Куп'янському напрямку – єдиному, де вони досі мають потенціал. Там зосереджено 100-тисячне угруповання противника. Попри всі намагання росіян, українські військові міцно тримаються на своїх позиціях.
- Ворог не припиняє обстріли Харківщини. Зокрема, вночі проти 16 липня в обласному центрі чули вибухи. Згодом прильоти зафіксували в центрі міста.
- Українським військовим активно допомагають цивільні. Так, волонтер з Харкова Павло Брегель перетворив власний гараж на майстерню, де виготовляють перископи. За час своєї роботи його команда вже створила три тисячі пристроїв, що рятують життя українським захисникам.