Оккупанты обстреляли амбулаторию в Херсонской области: фельдшерка получила минно-взрывную травму

Россияне постоянно кроют огнем прифронтовые города. В частности, 11 сентября они в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсонской области.

Россия обстреляла амбулаторию в селе Станислав Херсонской области. В медицинском заведении повреждены окна и крыша.

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Пострадали две женщины

В результате очередного вражеского обстрела Херсонщины пострадала 33-летняя фельдшарша.

Минно-взрывную травму и контузию получила фельдшер. Пострадавшей оказывают медпомощь,

– сообщил глава Херсонской ОВА.

Также пострадала 63-летняя пациентка.

Россия не дает покоя мирному городу и области. Недавно страна-агрессорка ударила по жилой многоэтажке. Это произошло в четверг, 7 сентября. К счастью, на момент атаки в этом доме никого не было, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.

В результате обстрела в одной из комнат этой квартиры произошло возгорание. Спасатели быстро добрались до здания и ликвидировали пожар.

Ситуация в Херсонской области: последние новости