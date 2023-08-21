Силы обороны могут обрушить южный плацдарм россиян: что на это указывает

Украинские военные продолжают продвижение на фронте. Есть предпосылка для обрушения южного плацдарма российских оккупантов.

Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что для выполнения стратегической задачи на южном плацдарме понадобится время.

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"Главная предпосылка – это укрепление Перекопского перешейка. Если бы россияне были уверены, что могут удержать Юг, они бы этого не делали", – объяснил Черник.

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Прорвали ли ВСУ первую линию обороны врага

– узкая полоса суши на Юге Украины, соединяющая Крымский полуостров с материком и разделяющая Азовское море (собственно, залив Сиваш) и Черное море (Каркинитский залив). Является самой северной частью Крыма.

Классическая трехэшелонная линия обороны начинается с линии обеспечения – это минно-заградительные поля и другие инженерные сооружения. Она самая тяжелая, потому что содержит до пяти взрывных устройств на квадратный метр. Скорее всего, Силы обороны находятся именно на этой полосе обеспечения.

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Дальше следует основная линия обороны – там враг спрятал всю технику и артиллерийские позиции, вырыл окопы и траншеи. На третьей линии расположены запасные позиции и тыл.

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