Боятся потерять Крымский мост: какие альтернативные логистические пути ищут россияне
В The Washington Post написали о том, что Россия и Китай тайно обсуждают проект подводного тоннеля в оккупированный Крым. Страна-агрессор ищет альтернативы Керченскому мосту.
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко прокомментировал новость 24 Каналу. По его словам, сейчас замысел подводного тоннеля кажется фантастикой.
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"Но специалисты должны говорить, возможно ли это вообще. Я знаю, что проблема была даже мост построить из-за специфического ландшафта, почвы", – отметил Костенко.
Очевидным остается то, что россияне боятся потерять Крымский мост и думают об альтернативных путях.Обратите внимание! Керченский мост, который незаконно построила Россия, подвергся нескольким атакам. Самые резонансные произошли 8 октября 2022 года и 17 июля 2023-го. В настоящее время мост частично не функционирует.
Не только подводный тоннель
"Я думаю, они будут пытаться использовать оккупированные территории. До Мариуполя они теперь строят железнодорожный путь, чтобы его соединить с веткой в Крым", – добавил Костенко.
Поскольку россияне фактически восстанавливают железную дорогу, то могут запустить ее уже к началу декабря. Кроме того, оккупанты планируют новую ветвь от Акимовки на Запорожье до Ростова-на-Дону.
Остается также морской путь, но он может выполнять только второстепенную роль. Как известно, Украина частично контролирует Черное море.
Ситуация на Крымском мосту: последние новости
- Утром 26 ноября в оккупированном Крыму объявили ракетную опасность и снова перекрыли движение по Керченскому мосту. Позже появились сообщения о взрывах в Севастополе.
- Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что Крымский мост обречен на уничтожение. По его словам, работники Службы безопасности стали настоящими специалистами по незаконной конструкции.
- К слову, 22 ноября украинская разведка опубликовала видео с Крымским мостом. Под ним была подпись: "Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция. Продолжение следует...".