Это позволит контролировать логистику: какой населенный пункт для врага в приоритете на Харьковщине

Силы обороны отбили два штурма россиян на Купянском направлении. Сейчас враг пытается прорваться к Боровой. Несмотря на активность на других участках фронта, Харьковская область остается для России очень важной.

Такое мнение высказал 24 Каналу глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что хоть противник и давит на Купянск, более важным для него является другой населенный пункт. В то же время Лимано-Купянское направление Кремль рассматривает в контексте важного для него продвижения.

К теме ВСУ атаковали в Курской области, россияне сосредоточились на Покровске: обзор фронта и карты ISW

У врага не хватает личного состава

"Для врага гораздо важнее Купянска поселок Купянск-Узловой, где есть железнодорожная станция со всей необходимой инфраструктурой для обслуживания поездов", – объяснил он.

Также, по мнению Тимочко, для россиян важно завладеть Купянском-Узловым, потому что тот, кто будет контролировать его, тот может серьезно влиять на логистику как и своей армии – в позитиве, так и противника – в негативе.

Поэтому Россия, армия которой привязана к железной дороге, Купянск-Узловой рассматривает как одно из приоритетных направлений на этом участке фронта,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Однако у врага не хватает личного состава, чтобы одновременно концентрировать мощные ударные кулаки и в Донецкой области, и на Харьковщине, и на Курщине.

Когда россияне осуществляли наступление на Харьковщину, они двигались из Белгородской и Воронежской областей, где имели хорошо развитую военную инфраструктуру и где выстроили систему подтягивания резервов.

Когда появилось Курское направление для оккупантов встал вопрос о переброске части войск туда. Также у них появилось политическое направление – Покровск. Поэтому такое разбрасывание сил привело к тому, что на Купянском направлении события начали стагнировать,

– подчеркнул он.

Для Кремля Харьковщина остается одной из приоритетных областей по наступлению. В частности, Лимано-Купянское направление является достаточно серьезным, поскольку враг рассматривает его в контексте наступления на Донецкую область – Краматорск, Славянск, в сторону Часового Яра.

Россияне надеются найти слабое место в нашей обороне, потому что для них очень важно занять Донецкую область, чтобы Владимир Путин в недалеком будущем мог выйти на переговоры с позиции силы,

– объяснил Иван Тимочко.

К слову, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сказал, что оккупанты имели задачу зайти до 1 ноября 2024 года зайти на левобережную Купянщину – Купянск-Узловой. Однако украинские силы провели ряд мероприятий осенью 2024 года, которые позволили оттеснить врага с занимаемых позиций и надежно там закрепиться.