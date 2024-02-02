Давят в направлении железной дороги: в Нацгвардии рассказали, зашли ли россияне в Табаевку
Российские оккупанты заявляли, что якобы захватили Табаевку на Купянском направлении. Однако на самом деле бои за этот населенный пункт еще продолжаются.
Представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук рассказал 24 Каналу о ситуации возле Табаевки. Поскольку боевые действия за этот населенный пункт продолжаются достаточно долго, село уже полностью разрушено.
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"Цель, с которой враг пробует давить, в частности, на этом направлении, – это выход к железнодорожной станции Купянск-Узловой", – отметил Музычук.
Как известно, на временно оккупированных территориях российские захватчики активно используют железную дорогу для перемещения техники, боеприпасов и тому подобное. Именно поэтому они стремятся захватить дополнительные ветки.Обратите внимание! Российские оккупанты пытались восстановить железнодорожное сообщение в Гранитном в Донецкой области, но после двух прилетов эти планы накрылись.
В чем сложность боев за Табаевку
Населенный пункт лежит в низинной болотистой местности, что значительно усложняет его оборону. В то же время остальные позиции Сил обороны размещены в несколько более удобных условиях.
Конечно, достаточно трудно вести за него бои, закрепляться и удерживать. Это враг чувствует,
– констатировал Музычук.
Несмотря на все, защитники крепко стоят на позициях и отбивают все вражеские атаки. Российские оккупанты несут большие потери.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- В The Wall Street Journal проанализировали один из боев на Купянском направлении. Издание отметило, что украинские военные дают достойный отпор врагу.
- Аналитики ISW считают, что российские оккупанты способны достичь лишь тактических преимуществ в Харьковской области. Ни о каких стратегических достижениях врага речь не идет.
- Уже неоднократно появлялась информация о возможном наступлении российских оккупантов на Харьков. Однако сейчас ситуация контролируемая – угрозы для города нет.