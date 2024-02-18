Сил достаточно, но есть нюанс, – Братчук рассказал о проблемах россиян на левобережье Херсонщины
Украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области является "костью в горле" для россиян. Однако для того, чтобы его уничтожить, враг прибегает к необдуманным действиям.
Оккупантам фактически не дают использовать бронетехнику при штурмах на украинские позиции. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что это приводит к немалым потерям со стороны врага.
Смотрите также Россияне попытались наступать на Запорожском направлении: видео эпического уничтожения оккупантов
Россиян бросают в "мясные штурмы"
На левом берегу Херсонщины украинские военные удерживают плацдарм, пытаясь его расширить. Некоторые вражеские подразделения действуют исключительно против этих плацдармов.
Есть группировка "Днепр", которая отвечает за южные территории, в том числе и Херсонщину, а по флангам уже переход к полномочиям группы "Юг", которое отвечает и за Запорожское направление. Задачи, которые стоят перед группировками, выглядят как реализация одного замысла,
– отметил Сергей Братчук.
Российская группировка "Днепр" стала мощнее, с тех пор, как осенью 2023 года украинские военные построили на левом берегу Херсонщины плацдарм.
"Там достаточно сил и бронетехники, но есть определенный нюанс. Он заключается в том, что враг сейчас обычно использует пехоту. Потому что правый берег помогает артиллерийским огнем. Эта вражеская пехота выглядит элитной, известные мотострелковые соединения. Но морская пехота и десант не выполняют своей функциональной роли, которая у них предусмотрена на поле боя", – подчеркнул Братчук.
Хотя российская группировка пытается оттеснить украинских военных, однако им не удается этого сделать. Соответственно их морально-психологическое состояние на довольно низком уровне, ведь штурмы, в которые их отправляют, это фактически билет в один конец.
В то же время украинским военным не дают активнее действовать управляемые авиационные бомбы, которые сбрасывают россияне. С этим нашим защитникам смогут помочь истребители F-16 и системы ПВО.
Последние новости с левобережья Херсонщины
- Украинские военные 13 февраля установили еще один флаг на водонапорной башне в селе Крынки. Это удалось сделать бойцам 35 ОБрМП. Напомним, что впервые украинский флаг взвился в Крынках 6 февраля.
- Как уже было упомянуто, россиян без техники фактически отправляют в "мясные штурмы". Российское командование требует от военных системных атак на украинские позиции, не обращая внимания на огромные потери. В Силах обороны Юга сообщили о критических потерях штурмовых групп россиян – около 70% личного состава.
- Очевидно, что это уменьшает энтузиазм российских оккупантов. Некоторое время на левом берегу наблюдали уменьшение интенсивности боев, ведь просто не было кого отправлять. Однако это, вероятнее всего, до нового пополнения.