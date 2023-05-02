Времени на бегство осталось мало: псевдоруководство ЗАЭС экстренно просится в "отпуска"

Псевдоруководство Запорожской АЭС экстренно просится в "отпуска". Коллаборанты ищут пути для побега, ведь ВСУ уже близко

Однако "отдохнуть" предателей не отпускают. Об этом рассказали в Энергоатоме.

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Псевдоруководство ЗАЭС экстренно просится в "отпуска"

Нынешние так называемые начальники Запорожской АЭС выражают желание массово "отдохнуть" поближе к Керченскому проливу и отпрашиваются у россиян якобы в отпуска. Однако из-за критической нехватки персонала "руководителям" среднего звена отказывают.

В свою очередь, главный коллаборант ЗАЭС Юрий Черничук с 1 мая уже бросился из Энергодара в Крым.

Предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, так что времени на бегство осталось совсем немного. Отсюда и лихорадка. Но самое смешное – коллаборанты еще и пытаются найти себе "замену", подстрекая атомщиков ЗАЭС, чтобы они согласились выполнять их обязанности,

– сообщили в Энергоатоме.

Коллаборанты, которые предали Украину и должны нести ответственность по всей строгости закона, спасая себя, пытаются сломать жизнь и патриотам.

"В очередной раз призываем мужественных работников Запорожской станции и дальше не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушать собственное будущее", – одытожили в Энергоатоме.

Ситуация на ЗАЭС: коротко

В Центре национального сопротивления сообщили, что россияне готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" из захваченной ЗАЭС. Работников атомной электростанции принуждают получать российские паспорта. Оккупанты не уволили всех работников станции банально из-за нехватки рабочей силы и до сих пор продолжают репрессии против них.

Кроме того, эксперты по атомной безопасности сообщают, что на ЗАЭС деградирует система безопасности – ситуация становится хуже с каждым днем. Россияне собираются эвакуировать жителей Энергодара, а персонал – закрыть внутри периметра электростанции.

Военный эксперт Олег Жданов подтвердил информацию о возможности блокирования работников АЭС. Туда свозят воду и накапливают продовольствие. Подобная ситуация наблюдалась и на Чернобыльской АЭС до деоккупации.