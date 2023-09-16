Мысли о дочерях не дали сдаться: воин двое суток шел к собратьям с пулей в сердце

Украинские военные каждый день рискуют своей жизнью, чтобы защитить наше государство. Один из них получил несколько ранений, однако все равно смог дойти до собратьев.

Украинский военный с позывным "Туз" из Днепропетровщины два дня шел к собратьям с пулей в сердце. Ранение воин получил во время штурма Роботиного Запорожской области.

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У него было четыре шаровых ранения

Боец пошел добровольцем в ряды ВСУ около 4 месяцев назад.

Он получил четыре шаровых ранения, одно из них в шею. Позже оказалось, что пуля с шеи попала в сердце. Но "Туз" преодолел тяжелый путь. Он признался, что смог пережить этот путь с помощью мыслей о дочерях.

"Никто не мог даже представить себе, что ранение шеи может привести к такому расположению пули. В правом предсердии. Сложное место. Оно находилось именно в полости сердца", – рассказал военный врач Ярослав Телушко.

Сам Туз сказал, даже не подозревал, что пуля добралась до сердца.

Я не чувствовал, что у меня пуля в сердце, честно. Врач также говорил, что ты не похож на человека с пулей в сердце. Потом сделали операцию, действительно вытащили шар. Ничего я не чувствовал, у меня все болело, в принципе, но сердце не болело,

– рассказал защитник.

Также у бойца оказался сложный перелом костей обеих предплечий и ранения ноги. Ранение он получил в результате пулеметных обстрелов. Также воин сам покончил с собой турникет.



Защитник Украины два дня шел с пулей в сердце / Фото из личного архива

Больше всего на свете хотел увидеть дочерей

Муж признался, что больше всего хотел увидеть своих дочерей.

"Я так хотел их увидеть. Я о них думал. Лежу-лежу, думаю, я еще жив и пополз к пацанам своим, и всю дорогу я выходил и думал, что при любых обстоятельствах дочерей увижу", - сказал воин.

После ранения мужчину эвакуировали в Запорожье. В настоящее время он проходит лечение в Виннице. Впоследствии он сможет уехать домой и наконец увидеть дочерей.

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