Мысли о дочерях не дали сдаться: воин двое суток шел к собратьям с пулей в сердце
Источник:Общественное
Украинские военные каждый день рискуют своей жизнью, чтобы защитить наше государство. Один из них получил несколько ранений, однако все равно смог дойти до собратьев.
Украинский военный с позывным "Туз" из Днепропетровщины два дня шел к собратьям с пулей в сердце. Ранение воин получил во время штурма Роботиного Запорожской области.
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У него было четыре шаровых ранения
Боец пошел добровольцем в ряды ВСУ около 4 месяцев назад.
Он получил четыре шаровых ранения, одно из них в шею. Позже оказалось, что пуля с шеи попала в сердце. Но "Туз" преодолел тяжелый путь. Он признался, что смог пережить этот путь с помощью мыслей о дочерях.
"Никто не мог даже представить себе, что ранение шеи может привести к такому расположению пули. В правом предсердии. Сложное место. Оно находилось именно в полости сердца", – рассказал военный врач Ярослав Телушко.
Сам Туз сказал, даже не подозревал, что пуля добралась до сердца.
Я не чувствовал, что у меня пуля в сердце, честно. Врач также говорил, что ты не похож на человека с пулей в сердце. Потом сделали операцию, действительно вытащили шар. Ничего я не чувствовал, у меня все болело, в принципе, но сердце не болело,
– рассказал защитник.
Также у бойца оказался сложный перелом костей обеих предплечий и ранения ноги. Ранение он получил в результате пулеметных обстрелов. Также воин сам покончил с собой турникет.
Защитник Украины два дня шел с пулей в сердце / Фото из личного архива
Больше всего на свете хотел увидеть дочерей
Муж признался, что больше всего хотел увидеть своих дочерей.
"Я так хотел их увидеть. Я о них думал. Лежу-лежу, думаю, я еще жив и пополз к пацанам своим, и всю дорогу я выходил и думал, что при любых обстоятельствах дочерей увижу", - сказал воин.
После ранения мужчину эвакуировали в Запорожье. В настоящее время он проходит лечение в Виннице. Впоследствии он сможет уехать домой и наконец увидеть дочерей.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
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