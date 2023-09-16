Український військовий із позивним "Туз" із Дніпропетровщини два дні йшов до побратимів із кулею в серці. Поранення воїн зазнав під час штурму Роботиного Запорізької області.

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У нього було чотири кульові поранення

Боєць пішов добровольцем до лав ЗСУ близько 4 місяців тому.

Він зазнав чотирьох кульових поранень, одне з них у шию. Згодом виявилося, що куля з шиї потрапила у серце. Але "Туз" подолав важку дорогу. Він зізнався що, зміг пережити цей шлях за допомогою думок про доньок.

"Ніхто не міг навіть уявити собі, що поранення шиї може призвести до такого розташування кулі. У правому передсерді. Складне місце. Воно знаходилося саме в порожнині серця", – розповів військовий лікар Ярослав Тєлушко.

Сам Туз сказав, навіть не підозрював, що куля дісталася серця.

Я не відчував, що в мене куля в серці, чесно. Лікар також казав, що не схожий ти на людину із кулею в серці. Потім зробили операцію, дійсно витягли кулю. Нічого я не відчував, в мене все боліло, в принципі, але серце не боліло,

– розповів захисник.

Також у бійця виявився складний перелом кісток обох передпліч та поранення ноги. Поранення він зазнав внаслідок кулеметного обстрілу. Також воїн сам наклав собі турнікет.



Захисник України два дні йшов із кулею в серці / Фото із особистого архіву

Понад усе на світі хотів побачити доньок

Чоловік зізнався, що понад усе хотів побачити своїх доньок.

"Я так хотів їх побачити. Я про них думав. Лежу-лежу, думаю, я ще живий і поповз до пацанів своїх, і всю дорогу я виходив і думав, що за будь-яких обставин дочок побачу", – сказав воїн.

Після поранення чоловіка евакуювали до Запоріжжя. Зараз він проходить лікування у Вінниці. Згодом він зможе поїхати додому та нарешті побачити доньок.

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