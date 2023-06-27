Давят на людей на левом берегу, – в ОК "Юг" рассказали о коварных методах оккупантов

На временно оккупированных территориях россияне продолжают терроризировать местное население. В частности, жители левого берега на Херсонщине подвергаются активному информационному влиянию врага.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она заметила, что оккупанты также овладевают радиочастотами, чтобы вещать на правый берег. Там они напоминают местным жителям, что вроде бы еще "вернутся" и "русских мир" еще будет продвигаться.

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Распространяем правдивую информацию

А населению на оккупированном левом берегу россияне рассказывают новости, сфабрикованные российскими пропагандистами. При этом не предоставляют реальную, объективную информацию.

"Поэтому наша работа сейчас состоит в том, чтобы распространять там правдивую информацию, рассказывать людям, что происходит. Именно благодаря этому многие жители левого берега сумели дождаться помощи наших сил обороны даже во время техногенного наводнения, которое спровоцировали оккупационные войска", – подчеркнула Гуменюк.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Херсонской области: смотрите видео

Правильно распределить приоритеты

Кроме того, оккупанты принудительно выселяют людей из их домов в Голой Пристани. Они объясняют свои действия тем, что готовят город к боевым столкновениям.

К сожалению, методы террористического воздействия на мирное население уже привычные и отточенные за время оккупации. Россияне продолжают давить и насильственной паспортизацией. А также имущественными факторами,

– отметила руководитель пресс-центра ОК "Юг".

Это происходит повсюду, подчеркнула Наталья Гуменюк, где оккупанты располагают свои подразделения – там они сразу претендуют на имущественное состояние этого помещения.

Местные жители должны понимать, что самая высокая ценность – ценность человеческой жизни. Для этого им необходимо верно распределить приоритеты.

Что происходит в Херсонской области

Оккупанты 22 июня обстреляли жилой квартал в Херсоне. В результате атаки пострадали 4 человека, среди них местные жители и волонтеры из Ровно. Местные – 86-летняя женщина и 25-летний парень – в тяжелом состоянии. А студенты-волонтеры из Ровно – парни 25 и 23 лет – получили ранения средней степени тяжести.

Ранее 20 июня под обстрелы в Херсоне попала бригада "скорой". Также под ударами вражеской артиллерии оказались жилые дома, детсад, образовательное учреждение и СТО. Из-за обстрелов погиб 28-летний парень. После обстрела "скорой", к счастью, медики не пострадали.

А 17 июня оккупанты атаковали поселок Казацкий в Херсонской области двумя КАБами. В результате атаки погиб один местный житель. Также трое раненых: 35-летняя женщина, 88-летний мужчина и 17-летний парень.