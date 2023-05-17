Имитация "стабильности" в Донецке: что Россия приказала Пушилину

Россия не оставляет своих планов по временно оккупированной территории Донецкой области. Кремль активно делает вид, что "все идет по плану", несмотря на активизацию боев вокруг Донецка.

В псевдореспублике происходят кадровые изменения. Российские захватчики постоянно заменяют одних гауляйтеров другими коллаборантами и захватчиками. Об этом сообщает телеграм-канал "Вольнодумец", передает 24 Канал.

Читайте также Чёткий сигнал, что "ЛНР" заканчивается, – экс-агент КГБ о попытке ликвидации главного "мента"

Что сделал Пушилин с гауляйтерами

Главарь террористов провел кадровые изменения в оккупационной администрации. Так, 16 мая по его приказу Андрей Чертков перестал быть "министром угля и энергетики" и стал первым заместителем главы правительства. В тот же день Денис Пушилин приказал забрать у Дмитрия Подлипанова должность "министра транспорта" и передать его россиянину Владимиру Тужилину. Он ранее являлся начальником главного управления дорог Нижегородской области.

Еще Пушилин снял Рустама Мингазова с должности "первого заместителя главы правительства" псевдореспублики. Отставка этого россиянина была анонсирована ранее. Она произошла 15 мая. А Игорь Халепа больше не является "министром связи". Эта вакансия перешла его заместителю Денису Курашову 11 мая. Этот гражданин России успел поработать замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Зачем такие изменения России

Пушилин произвел эти кадровые изменения не по своей инициативе, а по указанию Кремля. Москва увеличила количество россиян в оккупационной администрации.

Россия пошла на такой шаг, потому что не доверяет главарю боевиков и его приспешникам. Также Кремль пытается сделать вид, что во временно оккупированном Донецке якобы "все идет по плану".

Однако у "главы" квазиобразования осталось определенное влияние, а некоторые должности в псевдореспублике достались гауляйтерам, а не оккупантам. Так, правоохранитель-предатель из Донецкой области Юрий Сироватко стал "председателем верховного суда". А его земляк и коллега Алексей Дикий, тоже перешедший на сторону врага, сейчас работает "министром внутренних дел".

Больше новостей о Пушилине