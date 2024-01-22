"Хлопок" не только цветет, но и нуждается в уходе, – Гуменюк о проблемах оккупантов в Крыму

Во временно оккупированном Крыму очень неспокойная ситуация. На полуострове постоянно звучат взрывы, в том числе 21 января они были слышны в Севастополе. Также был перекрыт Крымский мост из-за угрозы удара по нему.

Несмотря на постоянный риск ударов дронами, местные жители ощущают бытовые проблемы, в том числе с поставкой воды. Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала 24 Каналу, что так будет происходить и дальше. Более того, ситуация будет только обостряться.

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Россияне должны осознать

Главная проблема россиян в Крыму состоит в том, что они там находятся. Каких только их не будет на полуострове, все будет хорошо.

Оккупанты должны осознать это даже на бытовом уровне,

– отметила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Подобные ситуации, по словам Натальи Гуменюк, и в дальнейшем довольно часто будут происходить, потому что "хлопок" не только цветет, а нуждается и в уходе за собой - значит также в воде, свете и т.д.

Больше о "хлопке" в Крыму

В оккупированном Севастополе 21 января было слышно 3 взрыва. Также россияне перекрыли Крымский мост из-за "ракетной опасности".

Вскоре вблизи Севастопольской бухты возник дым, появление которого оккупационные власти объяснили применением военными "табельных средств маскировки".

Позже в Севастополе раздались взрывы. Российская пропаганда заявила, что они были связаны с "работой ПВО". Однако возникли разногласия с тем, где именно произошли взрывы. По одной версии – над акваторией Черного моря, по другой – в районе временно оккупированного Геническа в Херсонской области.

Также взрывы раздавались в Крыму 17 января. По версии российских пропагандистов в Евпаторийском районе якобы "работала ПВО". Оккупационные же власти рассказывали о якобы задымлении, которое якобы маскировало российских военных.