Полностью зачищают людей, – Лисянский рассказал, от кого в первую очередь избавляются россияне

В так называемых "ДНР" и "ЛНР" правящую "элиту" составляют коллаборанты, которые работают на оккупационную власть еще с 2014 года. Однако за последние 10 лет их жизнь значительно изменилась, и не в лучшую сторону.

Об этом 24 Каналу рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский, отметив, что россияне местных "управленцев" называют "криптобандеровцами" и не уважают их. При любой возможности на них пишут докладные записки после чего ФСБ или другой силовой орган оккупационной власти их арестовывает.

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Не доверяют коллаборационистам

Так был арестован начальник ФСИН (федеральная служба исполнения наказаний – 24 Канал), главный по тюрьмам так называемой "ЛНР" Алексей Череповский, был уволен мэр Луганска. Сейчас ходят слухи, что главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина могут сменить на Артема Жогу, который просил Владимира Путина баллотироваться в президенты.

Сегодня россияне полностью зачищают на оккупированных территориях тех, кто им преданно служил с 2014 года. Это руководители оккупационных администраций городов, силовых учреждений. Все, что они могут оставить за оккупантами, это так называемые "народные советы", которые состоят из местных примерно на 50%,

– подчеркнул он.

В общем оккупанты используют предателей, а потом их просто выбрасывают. В то же время важно фиксировать эти оккупантские расклады для того, чтобы преступники не имели возможности избежать наказания за совершение преступлений против Украины.

Они находились на должностях на оккупированных территориях, отдавали приказы, наказывали местных, разрушали города. Когда их освободили, они могут информационно спрятаться, но допускать этого нельзя,

– отметил директор Института стратегических исследований и безопасности.

Он обратил внимание на то, что среди судей на оккупированных территориях только 10% местных коллаборационистов. Все остальные – граждане России, в частности, помощник судьи, судья, получивший выговор и т. д.

"Они собирают на оккупированных территориях худших россиян, но не доверяют местным коллаборантам, которые когда-то предали Украину", – подчеркнул Павел Лисянский.

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