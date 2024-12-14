Поражает, как ВСУ выдерживают большое давление в направлении Покровска, – глава разведки Эстонии

Украинские военные находятся под колоссальным давлением российской армии на Покровском направлении. Враг не прекратил свою тактику "мясных штурмов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы разведцентра Сил обороны Эстонии, полковника Антс Кивисельг, которые цитирует ERR.

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Что сказал глава эстонской разведки о героизме ВСУ на фронте

Кивисельг отметил, что за прошедшую неделю российская армия не изменила свою тактическую деятельность на фронте в Украине. Там, по-прежнему, происходит около 185 атак в день.

По словам главы эстонской разведки, основные бои сейчас происходят на направлении Покровск – Курахово, где вооруженные силы России, используя тактику "мясных штурмов", понемногу продвигаются вперед.

Эстонский полковник отметил, что, согласно открытым геолокационным данным, россияне установили контроль над населенным пунктом Шевченко в четырех километрах к юго-западу от Покровска, что дает оккупантам возможность влиять на пути поставки, связывающие Покровск с Запорожьем.

С другой стороны, украинские Вооруженные силы проявили большой героизм при защите небольших населенных пунктов к югу от Курахово вдоль линии реки Сухие Ялы, и в течение всей недели противостояли попыткам России перекрыть этот район атаками с севера и юга,

– сказал Кивисельг.

Он также привел данные издания Kyiv Independent, которое писало, что за ноябрь российские войска понесли беспрецедентные потери – 46 000 человек. Также ВСУ, по данным журналистов, уничтожили 307 российских танков, 899 боевых машин и 884 различных артиллерийских систем.

"Общая стоимость уничтоженной техники оценивается примерно в 3 миллиарда долларов США", – добавил полковник.

По его оценке, тот факт, что оборона Украины в целом выдержала такое давление, просто поразительный.

К слову, в Генштабе ВСУ рассказали, что, по состоянию на утро 14 декабря, на Покровском направлении ВСУ остановили 62 наступления россиян в сторону Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Шевченко, Нового Труда, Зеленого, Песчаного и Пушкино.