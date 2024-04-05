"Никаких пустых кастрюль у них нет": будет ли иметь какой-то эффект "марш" жен мобилизованных

Российское движение жен мобилизованных "Путь домой" 6 апреля планирует провести "марш" по всей России. Только выходить на улицу они не собираются.

Об этом в эфире 24 Канала говорили с главой благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольгой Романовой. Известно, что этот протест там называют "Марш пустых кастрюль". Женщины должны в один момент выйти на балконы и стучать в кастрюли. Это будет "протестом" против режима.

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На улицу никто не собирается выходить. Ведь это может быть опасным для участников.

Никакой логики нет

Как отметила Романова, протест никогда не бывает безопасным. Нужно жертвовать собой ради свободы, чтобы достичь результата. А в этом случае вряд ли можно говорить о протесте. Сможет ли что-то изменить стучание по кастрюле – ответ понятен.

Хорошо, что появилась фраза о борьбе с режимом, а не "за возвращение мужчин, за ротацию". Они увидели источник бед в режиме. Но все очень медленно развивается,

– сказала Романова.

Президент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что Россия планирует добрать еще 300 тысяч человек. Сейчас как раз в России будет продолжаться так называемая "частичная мобилизация". И вряд ли стук в кастрюле может что-то поменять.

Кроме того, российским мобилизованным трудно сочувствовать. Это – преступники, которые пришли на чужую землю убивать людей.

Пустые кастрюли? Почему пустые кастрюли? Логики никакой нет. Россия залита военными деньгами. Зарплатами мобилизованных. Никаких пустых кастрюль у тех женщин нет. Это – "красивое" название. Понятно, что его подобрали. Но оно не выстраданное ими,

– отметила Романова.

Ситуация в России: кратко