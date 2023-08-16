Поднимает тональность сострадания: с какой целью Шойгу заговорил об освобождении российских пленных
Министр обороны России Сергей Шойгу внезапно начал рассказывать, что одна из целей войны против Украины – вернуть пленных россиян. Это не проявление гуманизма, а обычный расчет.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что это заявление Шойгу – обычный сатанинский расчет. Военное командование оккупантов пытается показать себя добрым и заботливым.
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России наплевать на пленных оккупантов
Как подчеркнул Черник, фундаментальное правило любой тирании – она держится исключительно на лояльности собственного населения. Пока эта масса поддерживает Путина и режим – царь будет на плаву. Как только лояльность исчезает – сразу тиран погибает.
Они – прекрасные мастера манипуляции общественным мнением. Пропаганда просто нащупала, что такие нарративы хорошо упадут на зерно их масы,
– заметил Черник.
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На самом деле военному командованию наплевать на жизнь собственных военных. Это можно увидеть из тактики пехотных штурмов, которую россияне регулярно используют на фронте.
Ситуация в России: коротко
- Министр обороны России Сергей Шойгу внезапно назвал новую цель войны против Украины. Оказывается, он теперь хочет вернуть российских военнопленных. Также Шойгу, как всегда, начал рассказывать сказочки, что "во многих случаях западная техника уступает даже советской".
- Недавно украинские военные разгромили роту из подразделения "Эспаньола", в который входили так называемые российские футбольные фанаты. Большинство из них были "ультрасами" ЦСКА.
- В общем, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уже уничтожили 255 570 российских оккупантов. Также страна-агрессорка потеряла 4324 танка, 8380 боевых бронированных машин, 5152 артиллерийских систем, 714 РСЗО, 485 средств ПВО и т.д.