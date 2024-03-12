"Сами съедят друг друга": что происходит в окружении Путина

Окружение президента России Владимира Путина рано или поздно съест друг друга. Это лишь дело времени.

Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, заметив, что здесь ситуация схожа с другим диктатором – Иосифом Сталиным. В те времена так же люди доходили до его окружения, выслуживались, "бросали к его ногам миллионы трупов", а потом были просто уничтожены.

Смотрите также Окончательно развязаны руки: что будет после "победы" Путина и чего ждать от выборов в России

Все друг друга перегрызут

Как отметил Асланян, в окружении этих диктаторов всегда царит страх. Никто не имеет уверенности, что он всегда будет находиться в этом кругу.

Всегда в окружении "генсека"... Неважно Путин это или Сталин. Там должна быть паника, которая переходит в страх. Всем страшно. Никто не может быть уверенным, что он навсегда друг. Вокруг Путина такие же события происходят. Кто-то свой, кто-то чужой. Кто-то ястреб, кто-то голубь,

– сказал Асланян.

Путин – абсолютно проходная фигура в истории. Его посадили во главе России – и выяснилось, что у него есть замашки диктатора. Но в конце концов все его окружение когда-то просто перегрызется.

Атмосфера и условное разделение на ястребов и голубей всегда есть. Эти люди уничтожат друг друга без нас. Перегрызут друг друга. Это – гарантировано,

– подчеркнул Асланян.

Ситуация в России: кратко