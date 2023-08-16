"Европейские трансгендеры и биомеханоиды": кого еще в истерике придумали политики России
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин официально заявил, что Запад хочет заменить людей "трансгендерами и биомеханоидами". Это не первое абсолютно дикое заявление от влиятельных лиц страны-агрессоры.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что та "каша", которая происходит в головах Путина и его окружении, должна стать темой для серьезного исследования. Они постоянно генерируют совершенно отбитые заявления, не имеющие ничего общего со здравым смыслом.
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Все это – российские фашистские сказки
Как напомнил Яковенко, в свое время глава администрации президента России Антон Вайно издал "научную статью" о гипотетическом приборе нооскопе. Оказывается, этот гаджет может управлять будущим. И этот человек спокойно возглавляет себе влиятельный орган в России.
Кроме того, в России постоянно существовали разные "маги и чародеи", способные "проникать в сознание людей". В свое время один из российских генералов, служивший в федеральной службе охраны России, заявлял, что вошел в сознание бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт.
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Там он увидел, что американцы хотят забрать у России Сибирь. Об этом написали в российской правительственной газете
На самом деле, на выступлениях Патрушева также неоднократно звучали такие вещи. Словом, все это – российские фашистские сказки, которые постоянно распространяют носители власти, в том числе и из ключевых силовых ведомств,
– заметил Яковенко.
Ситуация в России: коротко
- Россия уже давно живет в определенной "альтернативной реальности". Там многие промывали мозги граждан и постоянно переписывали историю в свою пользу.
- С начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года, Россия потеряла колоссальное количество личного состава и военной техники. Так, по состоянию на 16 августа украинские военные уничтожили 255 570 захватчиков.
- Кроме того, Россия потеряла 4324 танка, 8380 боевых бронированных машин, 5152 артиллерийских систем, 714 РСЗО, 485 средств ПВО и т.д.