Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що та "каша", яка відбувається в головах Путіна та його оточенні має стати темою для серйозного дослідження. Вони постійно генерують абсолютно відбиті заяви, які не мають нічого спільного зі здоровим глуздом.

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Все це – російські фашистські казки

Як нагадав Яковенко, свого часу голова адміністрації президента Росії Антон Вайно видав "наукову статтю" про гіпотетичний прилад нооскоп. Виявляється, що цей гаджет може керувати майбутнім. І ця людина спокійно собі очолює впливовий орган в Росії.

Крім того, в Росії постійно існували різні "маги та чародії", які здатні "проникати у свідомість людей". Свого часу один з російських генералів, який служив у федеральній службі охорони Росії, заявляв, що зайшов у свідомість колишньої держсекретарки США Мадлен Олбрайт.

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Там він побачив, що американці хочуть забрати в Росії Сибір. Про це написали в російській урядовій газеті

Насправді на виступах Патрушева також неодноразово звучали такі речі. Словом, все це – російські фашистські казки, які постійно поширюють носії влади, зокрема й з ключових силових відомств,

– зауважив Яковенко.

Ситуація в Росії: коротко