Кадыров разрешил "кровную месть": как Путин отреагирует на это

Рамзан Кадыров разрешил на территории региона совершать "кровную месть". Чечня уже давно является отдельным государством на территории России.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший советский разведчик Сергей Жирнов, заметив, что формально Чечня является исламским халифатом с единоличным правлением Рамзана Кадырова. Там не действует ни российская конституция, ни другие российские законы.

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Какие отношения между Россией и Чечней

Как отметил Жирнов, Чечня получает от России от 1 – до 5 миллиардов долларов ежегодно. При этом Кадыров может делать что угодно не только на территории региона. Об этом ярко свидетельствует история, когда кадыровцы забрали к себе сжигавшего Коран россиянина. Тогда еще сын Кадырова избил его в СИЗО. А после этого – получил разные медали.

Похожая история произошла несколько раньше, когда один из представителей "суда" Чечни пошел против Кадырова. Его сыновья уехали за границу, а жена – переехала в другой регион. Тогда кадыровцы достали жену и посадили в тюрьму. В России никак на это не отреагировали.

Кадыров после смерти отца поехал в Кремль получать ярлык на "княжение". Теперь ситуация другая. Путин получает от Кадырова ярлык на "княжение". Кадыров постоянно провоцирует правовую и криминальную структуру России. Она не отвечает никак. Путин стал подопечным Кадырова,

– сказал Жирнов.

Ситуация в России: коротко