Это инвестиция в гражданскую войну: в России разрешили создавать военизированные кампании

Российская госдума разрешила главам регионов создавать военизированные формирования для охраны общественного порядка. Однако понятно, что это может обернуться совсем другим для оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, такое интересное решение следует воспринимать как инвестицию в грядущую гражданскую войну в России.

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Почему в России приняли такое решение

По мнению Шейтельмана, такое решение явилось последствием неудачной попытки переворота от владельца "Вагнера" Евгения Пригожина. С точки зрения режима было бы неплохо, если бы регионы имели собственные военизированные формирования и могли противостоять условным повстанцам.

Вот случиться снова восстание. Путин снова замрет и перестанет издавать приказы. И нужно будет, чтобы губернаторы сами боролись с военными подразделениями, которые пойдут на Москву. Таковы вот намерения российской власти,

– заметил Шейтельман.

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Впрочем, чем больше у России появится разных формирований, которые не будут подчиняться центральной власти и не будут связаны между собой, тем лучше для Украины. Это хороший вклад в будущую "смуту" в стране-агрессорке.

Потери России в войне против Украины: коротко