В России будет падать еще больше самолетов: Свитан сказал, почему это происходит

В марте в России жестко приземлился вертолет Ми-8, а также была информация о падении самолета возле Таганрога. Это все – следствие санкций против страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что в России постепенно начинает отказывать авиационная техника.

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Самолеты будут и в далее падать

Как отметил Свитан, россияне могут наладить обход санкций, чтобы поставлять определенные микросхемы и другую элементную базу. Но с авиационными запчастями ситуация совсем другая. Там вполне реально отследить, кто ее в конце концов покупает.

Россия имеет дефицит таких запчастей. Поэтому вместо замены они делают дополнительное обслуживание. Это влияет на безопасность.

Россияне имеют большую проблему с некоторыми компонентами. Они не заменяют узлы, а продолжают их работу. Условно узел должен налетать 1000 часов, а дальше его надо заменить. Они же используют его на 2000 часов,

– сказал Свитан.

Это и является причиной, что авиационная техника оккупантов постепенно выходит из строя. Если это самолет, то еще есть возможность катапультироваться. С вертолетом такого не получится.

Они падают и будут падать. Чем дальше – тем больше будет падений, которые связаны с отказом авиационной техники,

– подчеркнул Свитан.

Потери России: кратко