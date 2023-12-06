Привлекают абсолютно все средства и силы, – боец рассказал, как действуют оккупанты в Серебрянском лесу

Серебрянское лесничество в окрестностях Луганской области до сих пор остается горячей точкой на фронте. Сейчас там продолжаются активные боевые действия.

Об этом 24 Каналу рассказал боец спецподразделения "Гвардии наступления" Александр Мамай. За минувшие сутки, 5 декабря, Силы обороны отразили 26 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

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На чем россияне делают акцент

Даже военные удивляются, если в Серебрянском лесничестве нет обстрелов более 10 – 15 минут. Такое может быть только в плохую погоду, когда не работают пушки, минометы и дроны.

Россияне привлекают абсолютно все имеющиеся средства и силы, начиная от стрелкового оружия и заканчивая авиацией, которая выпускает не только ракеты, но и управляемые авиабомбы, которые оставляют воронки глубиной более 7 метров.

– сказал Мамай.

В первую очередь в Серебрянском лесничестве враг работает минометами и артиллерией в связке с дронами. Оккупанты активно привлекают ударные дроны, в частности, так называемые сбросы – переделанные гражданские дроны, сбрасывающие боеприпасы, а также FPV-дроны.

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"Пехотные штурмы или атаки не происходят каждый день, но также есть. Враг пытается где-то прощупывать наши слабые места, где-то мы прощупываем слабые места врага и как только такая слабость находится, то, конечно, пехота наступает и идет вперед. Штурмы происходят, но не так часто, как обстрелы из пушек и минометов", – отметил боец спецподразделения "Гвардии наступления".

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Используют ли россияне новые образцы вооружения

В Серебрянском лесничестве на Луганском направлении россияне не использовали экстраординарные виды вооружения. Обычно оккупанты применяют советские минометы, танки, запускающие 120-мм снаряды, 152-мм пушки артиллерии советского типа, также есть современные образцы техники, в частности, штурмовики Су-25.

"Россияне используют свои вертолеты, которые запускают неуправляемые реактивные снаряды. Они не очень точны, бьют по площадям, квадратам", – добавил Мамай.

Какая ситуация на фронте