Какими бомбами россияне бьют по Сумщине: Свитан сказал, как против этого бороться
Оккупанты регулярно запускают авиабомбы и ракеты по Сумщине. С этим реально бороться, но все зависит от количества соответствующих зенитных ракетных комплексов.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что оккупанты пытаются бить по инфраструктуре, которая связана со связью.
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Преимущественно они запускают ракеты Х-59, некоторые модификации которой имеют дальность до 300 километров. Также россияне используют авиабомбы.
Как с этим бороться
Как отметил Свитан, ракеты можно перехватить с помощью зенитных ракетных комплексов или с помощью тех же самолетов. С планирующими авиабомбами ситуация несколько сложнее. Они могут пролететь около 70 километров.
Российские самолеты подлетают где-то на расстояние до 50 километров до нашей границы. Оттуда запускают авиабомбы. Соответственно авиабомбы залетают где-то на 20 километров вглубь нашей территории. Это если самолет не подлетит ближе,
– сказал Свитан.
Сейчас основные ЗРК Украины – С-300. Они имеют ограниченные возможности по дальности поражения. Российские самолеты на этом направлении можно уничтожить с помощью того же ЗРК Patriot, которых, к сожалению, пока Украина не имеет слишком много. Также можно использовать различные гибридные варианты, когда локатор будет от другой системы, а пусковые установки – от Patriot.
Ситуация на Сумщине: кратко
- В Главном управлении разведки рассказали, что оккупанты запускают новую волну слухов о якобы "новом наступлении" с севера на Украину. Там разгоняют информацию о якобы "вторжении" в Сумскую и Черниговскую области.
- 18 марта оккупанты обстреляли Конотоп в Сумской области. Известно, что они ударили как по самому городу, так и по населенным пунктам Сумского района.
- Оккупанты чуть ли не ежедневно обстреливают Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. Также на территорию Сумской области периодически пытаются прорваться российские ДРГ.