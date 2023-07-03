Две основные задачи: зачем россияне активизировались на Сватовском направлении

Оккупанты в последнее время активизировались на Востоке. За неделю количество вражеских обстрелов увеличилось в три раза. Также россияне начали наступать, в частности, на Сватовском направлении.

Экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак подчеркнул, что враг сейчас пытается навязать инициативу на фронте, чтобы выполнить две основные задачи. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Не "купились" на уловки

Последние месяцы оккупанты напряженно ожидали украинское контрнаступление и это эмоционально истощало их. А ведь почти год назад они сами наступали, но затем были вынуждены сидеть в обороне.

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Во-первых, враг пытается отвлечь украинские силы от прорыва в Запорожском направлении, где ВСУ, как консервным ножом, вскрывают российскую оборону.

Иван Ступак объяснил, почему враг активизировался на Сватовском направлении: смотрите видео

А во-вторых, они пытаются заставить украинское командование забрать резервы с этого направления и перебросить на другие. Но наше военно-политическое руководство не "купилось" на эти уловки и продолжает продвижение именно на Юге,

– подчеркнул эксработник СБУ.

В то же время, как отмечает Иван Ступак, по предварительной информации, у украинской армии есть успехи на Запорожском направлении, и она там уже прорвала наиболее заминированную первую линию обороны врага.

Ситуация на фронте: важно

За последнюю неделю украинские силы имели успех в Запорожье – в частности вблизи Орехова и Васильевки. Также наши защитники удерживают позиции в Лобковом и закрепляются в деоккупированных Пятихатках.

Также украинские военные продвинулись к югу от Орехова и направляются к Роботиному. Кроме того, на этом участке фронта Силы обороны освободили около 5 квадратных километров территорий.

За последние сутки на Востоке враг пытался продвинуться на Бахмутском направлении – в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области, на Авдеевском – вблизи города Авдеевка, а также в Марьинском – в районе города Марьинка. Украинские защитники отбили все атаки враги и помешали его продвижению.