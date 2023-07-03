Две основные задачи: зачем россияне активизировались на Сватовском направлении
Оккупанты в последнее время активизировались на Востоке. За неделю количество вражеских обстрелов увеличилось в три раза. Также россияне начали наступать, в частности, на Сватовском направлении.
Экс-работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак подчеркнул, что враг сейчас пытается навязать инициативу на фронте, чтобы выполнить две основные задачи. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Не "купились" на уловки
Последние месяцы оккупанты напряженно ожидали украинское контрнаступление и это эмоционально истощало их. А ведь почти год назад они сами наступали, но затем были вынуждены сидеть в обороне.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграмме.
Во-первых, враг пытается отвлечь украинские силы от прорыва в Запорожском направлении, где ВСУ, как консервным ножом, вскрывают российскую оборону.
Иван Ступак объяснил, почему враг активизировался на Сватовском направлении: смотрите видео
А во-вторых, они пытаются заставить украинское командование забрать резервы с этого направления и перебросить на другие. Но наше военно-политическое руководство не "купилось" на эти уловки и продолжает продвижение именно на Юге,
– подчеркнул эксработник СБУ.
В то же время, как отмечает Иван Ступак, по предварительной информации, у украинской армии есть успехи на Запорожском направлении, и она там уже прорвала наиболее заминированную первую линию обороны врага.Обратите внимание! Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила 3 июля, что на Востоке количество обстрелов оккупантов за неделю увеличилось вдвое. Она отметила, что на этом направлении продолжаются как наступательные, так и оборонные действия. Наши силы двигаются на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском.
Ситуация на фронте: важно
- За последнюю неделю украинские силы имели успех в Запорожье – в частности вблизи Орехова и Васильевки. Также наши защитники удерживают позиции в Лобковом и закрепляются в деоккупированных Пятихатках.
- Также украинские военные продвинулись к югу от Орехова и направляются к Роботиному. Кроме того, на этом участке фронта Силы обороны освободили около 5 квадратных километров территорий.
- За последние сутки на Востоке враг пытался продвинуться на Бахмутском направлении – в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области, на Авдеевском – вблизи города Авдеевка, а также в Марьинском – в районе города Марьинка. Украинские защитники отбили все атаки враги и помешали его продвижению.