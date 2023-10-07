Могут сделать ловушку: зачем россияне создают фейки о выходе из Токмака

Россияне продвигают фейк о своем якобы уходе из Токмака Запорожской области, а на самом деле строят укрепления вокруг города. Для врага нужны эти вбросы, чтобы атаковать тыл ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. По его словам, россияне уже делали попытки заходить в тыл из Полог, но им не удалось.

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Неудачные попытки врага атаковать тыл

Сергей Лишенко считает, что россияне надеются, что ВСУ "расслабятся", не прикроют свои фланги, а оккупанты в то время возьмут в кольцо и уничтожат самые эффективные силы украинских защитников.

Сегодня ВСУ зачищают фланги, расширяют плацдарм для наступления, чтобы не дать врагу возможности атаковать. Были попытки атак со стороны Полог, но они провалились. Врагу не удалось зайти в тыл,

– отметил он.

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