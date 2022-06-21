Ситуация тревожная, – Хлань объяснил, зачем оккупанты на Херсонщине похитили реестр избирателей
На территории временно оккупированной Херсонской области россияне отчаянно пытаются легитимизировать свою "власть". Они намерены сделать это с помощью псевдореферендума.
Так, вчера оккупанты похитили весь реестр избирателей, чтобы попытаться подделать результаты голосования. Об этом 24 каналу рассказал Сергей Хлань, советник главы Херсонской ОВА и военнослужащий ТрО.
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Что известно о похищении списков избирателей
По данным полиции, российские захватчики ворвались в Государственный архив Херсонской области и похитили документацию со списками избирателей. В частности, в их руках оказались списки волеизъявления украинцев на выборах президента в 2019 году.
Вооруженные россияне имели при себе удостоверение работников оккупационной "военно-гражданской администрации Херсонской области". Они пригрозили работникам архива и изъяли 15 коробок с избирательной документацией.
Ситуация тревожная, ведь с помощью этой документации они могут сфальсифицировать волеизъявление народа,
– сказал Хлань.
Он добавил, что все планы врага разрушаются. Поэтому оккупанты постоянно переносят их – то на осень, то на следующий год.
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Кроме того, один из главных коллаборантов Стремоусов заявил, что референдум должен провести уже этой осенью. Они надеются, что до конца года Херсон и Херсонская область войдут в состав России. Правда, оккупанты и предатели могут только мечтать об этом, ведь Херсонщина – это Украина. Так всегда было, есть и будет.
Ситуация в Херсонской области: коротко
- Российские военные не могут поделить "власть" во временно оккупированной Херсонской области. В частности, перестрелки были зафиксированы в Чернобаевке и Новой Каховке.
- Захватчики начинают сходить с ума от страха. Они жалуются, что они постоянно обстреливаются украинскими военными.
- Оккупанты минуют Херсонскую область боеприпасами с 1950-х годов прошлого века. В украинской разведке отмечают, что они должны были быть уничтожены, однако российское командование присвоило средства на утилизацию и передало опасный груз передовым подразделениям захватчиков для минирования оборонных позиций.
- В Херсонской области активизировалось партизанское движение, поэтому российские боевики недовольны. Например, в Херсоне взорвали автомобиль начальника исправительной колонии № 90 Соболева, который перешел на сторону оккупантов в начале полномасштабного вторжения.
- Местные жители предупреждают незваных гостей, что ВСУ совсем близко, а вот бежать в Россию – уже поздно. Оккупанты пожалеют, что пришли на украинские земли.
- В Херсонской области ВСУ отбросили россиян с первой линии обороны, а также осуществили серию точных ударов, в частности – по складам боеприпасов. Оккупанты отвечают своей артиллерией, однако хаотично – это все больше напоминает агонию. К сожалению, в результате обстрелов страдает много мирного населения.
- ВСУ продолжают контрнаступление на Юге, чтобы как можно быстрее дойти до Херсона и освободить украинские города и села от оккупантов. Жителей области призывают помочь защитникам и защитницам, а именно эвакуироваться при первой возможности, чтобы враг не смог прикрываться мирным населением.
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