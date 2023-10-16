Сколько еще может продолжаться наступление россиян в районе Авдеевки: Мир оценил силы врага

Россияне не оставляют надежды выйти на границы Донецкой области. Они неоднократно пытались это сделать, однако все попытки были тщетны. Сейчас оккупанты прилагают усилия, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что российские захватчики тоже пробовали штурмовать Авдеевку, и нынешнее наступление на город не самое мощное.

К теме Почему Путин назвал бои в Авдеевке "активной обороной" россиян и какая там сейчас ситуация: анализ ISW

Нужно держать линию фронта в горячем состоянии

Город Авдеевка – это еще и высота в несколько десятков метров над Донецком. Это дает возможность украинским войскам, удерживающим этот укрепрайон и занимать полукруговую оборону.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

А западнее – в районе Карловского водохранилища – расположено достаточное количество наших дальнобойных артиллерийских батарей, удерживающих движение россиян в сторону Карловки. Именно поэтому они не могут выдвинуться из Песок, ведь батареи на высоком западном берегу делают невозможным замыкание кольца вокруг Авдеевки. Однако оккупанты не могут достать украинскую артиллерию,

– объяснил военный эксперт.

Это дает возможность удерживать уже 10-й год штурмовые атаки россиян на Авдеевку. И та, что была неделю назад, по словам полковника ВСУ в запасе, не самая мощная. Раньше были гораздо более сильные атаки – и по времени, и по применяемым боеприпасам.

Роман Свитан предположил, сколько может занять наступление россиян на Авдеевку: смотрите видео

Это была средняя атака, ее хватит максимум еще дней на 10, выполняя 10 – 15 атак в сутки. Ведь сил и средств у россиян недостаточно, чтобы постоянно держать под огневым контролем Авдеевку,

– заметил Роман Свитан.

Кроме того, оккупантам нужно поддерживать в горячем состоянии эту линию фронта, чтобы ВСУ перебросили сюда какую-то часть средств от наступательных действий украинских защитников, происходящих сейчас в районе Работино – из-под основного направления в сторону Токмака.

Что происходит вблизи Авдеевки