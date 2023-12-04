У нас есть возможность ее удержать, – сказал Жданов, какая помощь нужна защитникам Авдеевки
На Авдеевском направлении ситуация остается очень сложной. Российские войска не прекращают штурма Авдеевского коксохима, а потому угроза того, что враг может захватить город, остается высокой.
Военный эксперт Олег Жданов сказал 24 Каналу, что такое развитие событий маловероятно. Более того, сейчас приняты Президентом Украины и Ставкой важные шаги по построению рубежей обороны вблизи Авдеевки.
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Шансы – 50 на 50
Даже если предположить, что украинские силы будут вынуждены покинуть город, они отойдут на готовые рубежи обороны, преодолеть который врагу будет очень трудно.
Это будет что-то вроде "линии Суровикина" только с нашей стороны. Посмотрим, как оккупанты будут ее штурмовать и сколько они там положат своего личного состава,
– подчеркнул военный эксперт.
Реальной угрозы, по его мнению, что оккупанты смогут прорваться и продвинуться вглубь нашей обороны на сегодняшний день нет, и вероятность ее очень низка.
Сейчас шансы удержать Авдеевку у украинской армии примерно 50 на 50. Прогноз – неблагодарное дело, но у нас есть возможность ее удержать,
– заметил Жданов.
Олег Жданов оценил ситуацию вокруг Авдеевки: смотрите видео
Всё будет зависеть от наличия материально-технических средств и количества личного состава.
"Сегодня ВСУ воюет фактически "с колес". Боевые потенциалы наших войск полностью зависимы от объемов и темпов поставок боеприпасов и вооружения от наших западных партнеров. Именно из-за этого не оправдались ожидания относительно контрнаступления ВСУ", – отметил Олег Жданов.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
- Нацгвардия остановила продвижение вражеских войск под Авдеевкой. Прицельными ударами из миномета нашим защитникам удалось ликвидировать российскую штурмовую группу в составе из 18 оккупантов.
- Также вблизи Авдеевки работают снайперы Сил специальных операций ВСУ. Они выполняют свою работу на дистанции от 920 до 1170 метров. Так, в течение часа снайперы ликвидировали 12 единиц живой силы врага. Еще трое оккупантов получили ранения, когда попытались подойти к позициям ВСУ.
- Авдеевка находится под плотным огнем противника. По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, оккупанты в течение суток в среднем наносят от 30 до 40 ударов по городу. В то же время удары авиабомбами враг совершает чуть больше.