"Царскую охоту" отбили, – Барабаш об оперативной ситуации в Авдеевке

Под Авдеевкой продолжаются тяжелые бои, но украинские военные держат свои позиции и отбивают захваченные. Так, стало известно о возвращении под контроль защитников ресторанного комплекса "Царская охота".

Об этом 24 Каналу сообщил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, комментируя ситуацию на этом участке фронта. По его словам, Силы обороны обезвредили диверсионно-разведывательные группы, которые заходили в город.

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"Царскую охоту" отбили, ее полностью контролируют ВСУ,

– констатировал Барабаш.

Однако россияне до сих пор туда лезут, пытаясь снова захватить позицию.

В общем, ситуация на Авдеевском направлении коренным образом не изменилась. Враг давит, подтягивает резервы, каждый день бросает в штурм большое количество людей. Активно применяет артиллерию – 50–60 обстрелов в день. В то же время, несколько дней почти нет авиабомбовых ударов.

Жители отказываются от эвакуации

По состоянию на утро 29 января в Авдеевке остаются 1014 человек. Несмотря на постоянные обстрелы и отсутствие каких-либо коммуникаций, они отказываются выезжать.

На мой взгляд, это уже на грани какого-то морального преступления. Они сидят, должны привозить им гуманитарную помощь, должны уговаривать их еще в таких условиях,

– отметил Барабаш.

В то же время есть люди, которые после почти двух лет под обстрелами теперь принимают решение и выезжают. В воскресенье, 28 января, выехали три человека, перед тем – 22, днем ранее – 28.

Надо сказать, что в последнее время проводить эвакуацию очень непросто, потому что враг постоянно обстреливает дорогу.

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