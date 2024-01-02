Происходит "Бахмут 20", – Дикий разобрал действия россиян в Авдеевке

Ситуация в Авдеевке на Донетчине несколько стабилизировалась. Украинские бойцы уничтожают российских оккупантов в масштабах, сопоставимых с Бахмутом 2022 года.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что происходит на Авдеевском направлении. По его словам, в ближайшие месяцы для Украины там очень хорошие перспективы.

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В настоящее время основным районом обороны в Авдеевке является коксохимический завод – это фактически такая же природная крепость, как "Азовсталь". Там мощные бетонные перекрытия и множество этажей под землей.

Оттуда защитники "охотятся" на оккупантов, постоянно пытающихся обустроиться в промзоне.

Там фактически происходит "Бахмут 2.0" примерно с таким же соотношением потерь между нашей стороной и той стороной,

– отметил Дикий.

В первых волнах вражеского штурма следуют роты "Штурм-Z", а за ними регулярные российские части. Все они несут колоссальные потери.

Авдеевку важно удерживать как можно дольше

В затяжной войне ключевым мерилом успеха являются потери противника. Украина в этом смысле выигрывает.

Не так даже важно, удержим ли мы навсегда Авдеевку, но нам пока очень выгодно подольше ее держать, пока там происходит перемалывание их живой силы в индустриальных масштабах,

– подчеркнул Дикий.

Главное – удержать трассу через Орловку. Тогда там можно сидеть месяцами, перемалывая врага. Теперь дорогу простреливают, но защитники могут ею пользоваться.

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