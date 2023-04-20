У окупантов никаких шансов: как ВСУ умело уничтожают врага под Бахмутом

В Бахмуте в течение месяцев сохраняется очень тяжелая ситуация. Украинские защитники героически держат оборону города, несмотря на то, что враг бросает мощные силы для его штурма.

Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Роман Конон. Он отметил, что оккупанты не испытывают снарядного голода в Бахмуте и продолжают бить "квадратами".

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Большая проблема россиян

Военный отметил, что раньше они били "квадратами" – квадратный километр на квадратный километр. Позже – 333 квадратных метра на 333. А теперь все смешано, но накрывают очень сильно.

У россиян сейчас большая проблема с доукомплектованием своего личного состава. В России идет скрытая мобилизация. И сейчас враг несет такие большие потери, что не успевает пополнять свои ряды,

– подчеркнул он.

Конон объяснил, что в России хватают мобилизованных, где-то пять дней учат шагать, а затем бросают в "мясорубку", где они живут не больше пяти дней.

"Но, к сожалению, оккупантов очень много и их мобилизационный ресурс очень велик - примерно 20 миллионов. Это слишком много", - отметил он.

Лейтенант батальона "Свобода" Роман Конон о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Ждем вооружения натовского образца

Когда до Украины дойдет новейшее вооружение натовского образца, лейтенант батальона "Свобода" уверен, наши ребята – профессионалы своего дела, быстро им овладеют.

"Бойцы из минометной батареи нашего батальона "Свобода" научились со второй мины попадать в цель. Для понимания – из миномета нужно пристрелять хотя бы 5 – 7 мин. Если мы умножим на новейшее оборудование НАТО и профессионализм наших бойцов, то у окупантов нет никаких шансов", – уверен Роман Конон.

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