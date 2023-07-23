В Бахмуте ежедневное продвижение: большинство господствующих высот под контролем Сил обороны

В Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои не один месяц, сегодня Силы обороны двигаются по флангам вперед. У украинских защитников ежедневно есть продвижение.

Однако они продолжаются в тяжелых боях, потому что противник предварительно готовился к тому, что Силы обороны будут освобождать украинские территории. Об этом в эфире телемарафона рассказал Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОМБР имени кошевого атамана Ивана Сирко, передает 24 Канал.

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В Бахмуте у Сил обороны ежедневно есть достижения

Он отметил, что в настоящее время страна-оккупант в Бахмуте пытается задействовать резервы. Она на передней линии использует не только мобилизованных и подразделения "Шторм Z", а также пытается и затягивать:

регулярные войска,

контрактников,

спецназовцев,

десантников.

Но несмотря ни на что, ежедневно у Сил обороны есть достижения. Большинство господствующих высот удалось забрать под свой контроль и занять выгодные позиции для развития дальнейших ударно-штурмовых действий.

– отметил Юрий Федоренко.

Также в самом городе Бахмут сегодня работают спецназовцы Украины. Они, по словам командира роты ударных БпАК, "точно не дают возможности противнику чувствовать себя хотя бы в какой-то безопасности".

Что происходит на Бахмутском направлении: