Под Бахмутом бойцы "Волки Да Винчи" уничтожают россиян трофейной гаубицей: видео с передовой

Бойцы батальона "Волки Да Винчи" показали, как уничтожают российских захватчиков под Бахмутом. В частности, они бьют по врагу из трофейной гаубицы "Мста-Б".

Соответствующее видео было обнародовано на странице 67-й отдельной механизированной бригады. Защитники обнародовали репортаж с передовой.

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Бойцы "Волки Да Винчи" уничтожают россиян под Бахмутом

В 67-й отдельной механизированной бригаде отметили, что цена нашей свободы – кровь пехоты и пот артиллерии.

Под Бахмутом пушкари батальона "Волки Да Винчи" 67 ОМБр ДУК уничтожают врага из трофейной гаубицы "Мста-Б". Репортаж с передовых позиций,

– говорится в подписи к ролику.

Смотрите видео бойцов с передовой

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