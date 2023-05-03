Здесь даже россияне не врут, – Минобороны о планах врага взять Бахмут до 9 мая
Захватчикам установили новую дату, к которой они должны захватить Бахмут. Пока это единственная правда, о которой говорят российские пропагандисты.
Речь идет о 9 мая. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 Канал.
К теме Враг пытается улучшить положение возле Марьинки, ВСУ отразили 30 атак, – Генштаб
Оккупанты хотят захватить Бахмут до 9 мая
Маляр отметила, что россияне получили задачу захватить Бахмут до 9 мая, ведь в Москве любят символизм. Однако это слабая сторона оккупантов, поскольку они предсказуемы.
По словам заместителя министра обороны, за Бахмут уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои. В свою очередь, пиковая ситуация сохраняется уже несколько недель.
Своеобразной заслонкой выступает оборона Бахмута, которая не дает врагу продвигаться. Несмотря на то, что местами им удается продвинуться, военные задачи выполняются. Город они не захватили, мы уничтожаем технику, лучшие подразделения и ослабляем их наступательный потенциал,
– отметила Маляр.
Стоит прочесть Будет тяжело, – в ВСУ оценили реалистичность плана россиян по "захвату" Бахмута до 9 мая
Что происходит в Бахмуте: коротко
- В Бахмут 2 мая приехал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он вместе с командирами примет важные решения по обороне города.
- Ситуация в Бахмуте – сложная. В частности, офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что россияне забрасывают гранатами здания.
- Россия пробует захватить Бахмут. По словам воина, 80% города контролируют оккупанты, а остальную часть – Силы обороны Украины. В то же время следует отметить, что ситуация в Бахмуте меняется каждый час.
- Как рассказал Березовец, сейчас оборона города намного тяжелее, чем несколько месяцев назад. Захватчики используют аэроразведку. Кроме того, в городе нет воды, света, газа. Самая большая проблема в ВСУ – с питьевой водой.