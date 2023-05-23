Показатель того, что границы беззащитны – российский экс-разведчик о событиях на Белгородщине

Последние события в Белгородской области свидетельствуют о том, что границы России абсолютно незащищены. Ведь значительная часть местных военных находится на территории Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, очень сомнительно, что такую операцию мог организовать Кремль.

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Уже известно, что представители Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" решили выступить против тамошнего террористического режима Владимира Путина. Ситуация в Белгороде и области показывает, что границы России слабо защищены.

Главное, что мы можем из этого понять, – границы России не охраняются. Некому. Всех пограничников, вероятно, кинули на фронт, где они были уничтожены. Помните, еще была информация, что Россия хочет что-то вроде народных дружин организовать, чтобы они охраняли границы,

– рассказал Жирнов.

Жирнов прокомментировал события в Белгородской области: смотрите видео

С военной точки зрения эта операция имеет смысл

Как отметил Жирнов, с военной точки зрения действия РДК и легиона "Свобода России" полезны для Украины. Оккупанты перекинули огромное количество личного состава в Донецкой и Луганской областях, а также пытаются удержать на Юге.

После таких операций россияне могут быть вынуждены переместить определенное количество личного состава на свои северные границы.

"Эти попытки могут заставить россиян чувствовать, что они перестали понимать, что у них происходит на своих территориях. Поэтому их побуждают переформатировать силы, перекинуть определенные подразделения, ослабить некоторые участки и т.д.", – заметил Жирнов.

Что происходит в Белгородской области России: коротко

22 мая бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" посетили территорию Белгородской области. Их операция охватила около 30 квадратных километров.

Диктатор Владимир Путин пока никак не прокомментировал ситуацию в Белгородской области. В российских СМИ сообщают, что он якобы готовит реакцию.

Также в Белгородской области была объявлена так называемая контртеррористическая операция. Правда, по состоянию на вечер 23 мая, ее отменили.