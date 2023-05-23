Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, надзвичайно сумнівно, що таку операцію міг організувати Кремль.

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Вже відомо, що це представники Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" вирішили виступити проти тамтешнього терористичного режиму Владіміра Путіна. Ситуація в Бєлгороді та області демонструє, що кордони Росії слабо захищені.

Головне, що ми можемо з цього зрозуміти, – кордони Росії не охороняються. Немає кому. Всіх прикордонників, ймовірно, кинули на фронт, де їх знищили. Пам'ятаєте, ще була інформація, що Росія хоче щось на кшталт народних дружин організувати, щоб вони охороняли кордони,

– розповів Жирнов.

Жирнов прокоментував події в Бєлгородській області: дивіться відео

З військової точки зору ця операція має сенс

Як наголосив Жирнов, з військової точки зору дії РДК та легіону "Свобода Росії" мають користь для України. Окупанти стягнули величезну кількість особового складу в Донецькій та Луганській областях, а також намагаються втримати на Півдні.

Після таких успішних операцій росіяни можуть бути змушені перемістити певну кількість особового складу на свої північні кордони.

"Ці спроби можуть змусити росіян відчувати, що вони перестали розуміти, що в них відбувається на своїх територіях. Тому їх спонукають спробувати переформатувати сили, перекинути певні підрозділи, ослабити деякі ділянки тощо", – зауважив Жирнов.

Важливо! Росія безпідставно називає представників РДК та "Свободи Росії" так званими "українськими ДРГ". Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна вивчає ситуацію, яка відбувається у Бєлгородській області. Однак вона не причетна до цих процесів. Відомо, що "танки можна купити у будь-якому російському "воєнторгє".

Що відбувається у Бєлгородській області Росії: коротко