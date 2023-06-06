Для России это фактически второй фронт: Жданов рассказал, что происходит на Белгородщине

РДК и легион "Свобода России" продолжают удерживать "серую зону" на территории Белгородской области. Более того, благодаря их действиям она увеличивается и уже достигла 10 квадратных километров.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал. Он добавил, что боевая активность российских добровольцев с вооруженными силами страны-агрессора происходят на достаточно большой линии фронта – более 100 километров.

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Среди россиян много неравнодушных

Сейчас боевые действия захватили Новую Таволжанку. А также по некоторым данным, Русский добровольческий корпус вошел в пригород Шебекино.

Сейчас это еще одна горячая точка, а для России это фактически второй фронт,

– подчеркнул военный эксперт.

Также добровольцы опубликовали видеосвидетельства боев с подразделениями российской армии, которые скрывают технику в лесопосадках.

РДК и легион "Свобода России" призвали российских военных сдаваться и переходить на их сторону.

Олег Жданов о ситуации в Белгородской области: смотрите видео

После этого объявления в России появилась большая активность по поводу того, где и как записаться в ряды Русского добровольческого корпуса или легиона "Свобода России".

"Выходит, что среди россиян есть много неравнодушных людей, которые хотят освободить Россию от путинского режима", – подчеркнул Олег Жданов.

Что этому предшествовало

РДК и легион "Свобода России" 1 июня сообщили, что находятся на российской границе и анонсировали новый заход на территорию страны-агрессора.

В то же время на границе начались бои, а в городе Шебекино раздавались взрывы, горели жилые дома и предприятия. Среди жителей Белгородской области началась паника, позже людей стали эвакуировать из города.

В последующие дни российские добровольцы продвигались по территории Белгородщины. А также впервые использовали танки на территории России. Как пояснили в РДК и легионе "Свобода России", тяжелую технику они якобы "затрофеили". Также они захватили пленных россиян, однако губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков не приехал их забрать.

Тем временем Россия начала нести потери среди высшего военного состава. Так, в ночь на 5 июня был убит полковник росгвардии, руководитель оперативной группировки "Белгород" Андрей Стесев. Ответственность за его ликвидацию в городе Новая Таволжанка взяли бойцы РДК и легион "Свобода России".

А среди жителей Шебекино распространяются слухи, что российские власти собирается сдать город. В то же время российская армия стреляет из артиллерии и РСЗО по объектам гражданской инфраструктуры и местным жителям Белгородской области, что лишь усиливает панические настроения среди россиян.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к событиям в Белгородской области. Однако, по его словам, с интересом наблюдает за происходящим в России и изучает ситуацию.