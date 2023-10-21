Сигналы тревог нужно запускать очень оперативно: сколько ракетоносителей в Черном море
На боевом дежурстве в Черном море находятся четыре российских корабля. Среди них – подлодка, которая может нести до четырех ракет типа "Калибр".
Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила 24 Каналу, в чем заключается опасность запуска ракет с подводного судна.
К теме Ищут эффективную тактику: в ОК "Юг" рассказали, какой тип воздушных атак использует враг
"Это значит, что сигналы воздушной тревоги нужно реализовывать очень оперативно, потому что обнаружение пусков с подлодок затруднено для систем ПВО", – отметила Гуменюк.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Где Россия держит свои корабли
Корабельная группировка врага находится в районе, который им кажется безопасным – от восточного побережья Крыма до Новороссийска. Но пример "Оленегорского горняка" постоянно напоминает, что там не так безопасно, как они себе придумали.
Сам факт, что они держатся там и не выходят корабельным составом для патрулирования и препятствования гражданскому судоходству в районе гуманитарного коридора, действительно влияет на расстановку сил в Черном море,
– подчеркнула Гуменюк.
Чтобы компенсировать свою неспособность, россияне используют тактическую авиацию. Самолеты могут патрулировать эти направления, держась на расстоянии, пока недостижимом для наших систем ПВО.
Какая ситуация в Черном море: смотрите видео 24 Канала
Российская авиация с "Кинжалами" над Черным морем: последние новости
- Во время пресс-конференции 18 октября Владимир Путин заявил, что российские МиГ-31К будут патрулировать Черное море. Самолеты будут вооружены дальнобойными ракетами "Кинжал".
- Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук назвал это игрой "Сумашедший Иван". Россияне любят размахивать палкой, чтобы запугать других.
- Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук считает, что эта угроза оккупантов адресована западным странам. Для Украины угроза остается неизменной.