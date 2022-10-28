ВСУ уничтожили цели оккупантов в трех районах, но в Херсоне россиян стало больше, – Соболевский

Российские захватчики в Херсонской области кричат, якобы эвакуируются и забирают офицерский состав. Таким образом оккупанты пытаются создать паническую картинку, чтобы херсонцы соглашались уезжать.

Однако жители Херсонщины понимают, все, что делают россияне, может им только навредить, поэтому не ведутся на это. Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Создают ужасные условия, чтобы люди уезжали

По его словам, оккупанты создают максимально тяжелые условия в Херсоне для украинцев, которые приняли решение остаться и ждать освобождения города. Да, они ограничивают движение общественного транспорта и закрыли большую часть аптек и продуктовых магазинов.

В настоящее время в городе работает фактически только две клинические больницы – областная и городская. Кроме того, россияне оказывали безумное давление на врачей, чтобы они выезжали на левобережную часть Херсона.

В Херсоне большое количество российских военных

В то же время видим очень большое количество россиян в самом городе, то есть мы не можем подтвердить, что они выводят войска,

– сообщил Соболевский.

Он рассказал, что в Херсоне многие россияне ходят в гражданской одежде для того, чтобы не привлекать внимание. Местные сообщают, что количество российских военных, переодевшихся в гражданскую одежду, сейчас увеличилось.

"Вероятно, они пытались сделать такую ИПСО, что якобы покидают город для того, чтобы ввести в заблуждение наши ВСУ", – подчеркнул заместитель председателя Херсонского облсовета.

ВСУ отработали по 3 вражеским целям

Впрочем, Вооруженные Силы и военная разведка четко понимают, что происходит на Херсонщине. Более того, они продолжают реализовывать свою успешную стратегию по уничтожению врага.

Есть сообщения об уничтожении военных целей и в Херсонском, и в Бериславском, и в Каховском районах сегодня ночью,

– рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

Он отметил, что впоследствии ОК "Юг" сообщит, что именно было уничтожено. Известно, что украинские защитники очень хорошо отработали по вражеским целям.

В Херсоне много "мобиков"

Соболевский сообщил, что россияне массово не выводили войска из правобережья. Более того, они усилили группировку большим количеством "мобиков" на Херсонщине и непосредственно в самом Херсоне.

Впрочем, новомобилизованные российские бойцы "низкого качества". Их пытаются хоть чему-то научить, кроме того, как убегать с поля боя и дать хотя бы какое-нибудь оружие.

"Они отличаются по настроению, поведению и общению. Это люди, которые вообще не понимают, где находятся и зачем это нужно. Но они есть и их достаточно большое количество", – отметил Соболевский.