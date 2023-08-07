Восстанавливают смытые минные поля и окопы: оккупанты ожидают приближения ВСУ на Херсонщине

Враг, готовясь к украинскому контрнаступлению, усиливают линии обороны. В Запорожской области россияне окопались, заминировали обширную территорию, а в Мелитополе даже построили укрепленные подземные города.

В то же время, на оккупированной территории Херсонской области оккупанты также пытаются создать препятствия на пути к украинским силам. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

Читайте также Оккупанты пытались наступать на нескольких направлениях, успеха не имели: карта фронта на 6 августа

Увеличилось присутствие оккупантов

На оккупированной части Херсонской области россияне восстанавливают минные поля, смытые в результате затопления.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

"Оккупанты сейчас восстанавливают минные поля по побережью и оборонительные сооружения – окопы, блиндажи, которые были затоплены. Они завозят лес и проводят строительные работы", – подчеркнул депутат.

Кроме того, заметно увеличилось присутствие оккупантов левобережной части Херсонской области. Особенно увеличилось количество россиян от Каховки и вверх по бывшему Каховскому водохранилищу, которое постепенно превращается в пустыню.

Что происходит на оккупированной территории Херсонской области: смотрите видео

Оккупанты увеличивают количество личного состава и техники вдоль побережья Каховского водохранилища. Также появляется больше блокпостов врага и увеличивается количество там военных,

– подчеркнул Сергей Хлань.

В то же время, продолжаются проверки гражданских людей и ограничено их передвижение на оккупированной территории.

Оккупанты продолжают обстреливать Херсон