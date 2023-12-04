Мощно бьют КАБами по прибрежной территории: в Херсонском облсовете назвали цель оккупантов
Российские оккупанты продолжают бить управляемыми авиабомбами по Херсонской области. Больше всего страдают населенные пункты вдоль побережья Днепра.
Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал 24 Каналу о ситуации на правобережье области. По его словам, враг имеет конкретную цель.
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"Оккупанты увеличили интенсивность обстрелов. Они преследуют цель – сделать территорию на расстоянии 15–20 километров непригодной для жизни", – объяснил Хлань.
То есть, россияне хотят сделать правый берег Днепра "серой зоной", чтобы гражданские люди не могли там находиться. Так, Веселое и Казацкое почти уничтожены. Страдают также Берислав, Новоберислав, Отрадокаменка, Тягинка.Обратите внимание! Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, чем повлекли за собой масштабную экологическую катастрофу. Известно о 31 погибшем.
Херсон также под обстрелами
Россияне продолжают бить и по областному центру. В частности, 4 декабря враг попал в херсонский детсад, в результате чего пострадал один человек.
Ночью оккупанты ударили как раз по многоэтажке в одном из микрорайонов города. Это уже не первое попадание именно в многоэтажку, то есть в спальный район города,
– подчеркнул Хлань.
Оккупанты применяют весь имеющийся спектр вооружения, в частности системы залпового огня "Град" и беспилотники, с которых сбрасывают взрывчатку. В общем за последние сутки враг выпустил почти 700 снарядов по правобережной части Херсонщины.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Днем 3 декабря оккупанты снова ударили по центру Херсона. Два человека погибли, еще несколько – получили ранения. Кроме того, разрушено жилой дом и два медицинских учреждения.
- Как известно, ненастье 26–27 ноября "накрыло" вражеские планы на левобережье Херсонщины. Шторм полностью размыл российские укрепления на острове Джарылгач и не только.
- Однако и без этого захватчики имеют немало проблем. В частности, аналитики ISW заметили неспособность России создать сплоченное войско на левобережье Херсонщины. Не помогли даже кадровые перестановки во вражеской группировке "Днепр".