Неужели что-то случилось: оккупанты на севере Крыма начали упорно рыть окопы
На территории временно оккупированного Крыма российские захватчики панически роют оккупации. Вероятно, этим занимается одна из крупнейших в России дорожных компаний.
Об этом сообщают в российских СМИ. Накануне в сети появились спутниковые снимки траншей, которые уже вырыли захватчики.
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В сети появилось видео, где видно, как роют окопы в Крыму
На видео видно непосредственно место, где роют окопы. Российское издание, публиковавшее его, утверждает, что этим занимается компания "Автобан".Обратите внимание! "Автобан" – российская компания, специализирующаяся на строительстве дорог. Является одной из самых больших на рынке страны-агрессора.
На распространенном видео можно увидеть, что на временно оккупированном полуострове происходит активное перемещение боевой техники. В российских СМИ сообщают, что окапываются в юго-восточной части Херсона и на севере Крыма.
На севере Крыма захватчики интенсивно роют окопы: смотрите видео
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Ситуация во временно оккупированном Крыму: актуальные новости
- Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал об особенностях освобождения украинского полуострова. По его мнению, ВСУ может освободить оккупированный Крым уже к концу лета 2023 года.
- 11 ноября в Симферополе в кафедральном соборе прошли похороны гауляйтера Стремоусова. Гроб коллаборанта открыт, однако его лица не видно, ведь тело накрыто вуалью. Действительно ли Кирилл Стремоусов погиб или это было инсценировка, пока неизвестно.
- Тем временем поселившиеся на полуострове россияне массово продают купленную недвижимость и выезжают обратно "на родину". Россияне жалуются, что перспектив у Крыма больше нет.
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