Крым можно освободить без входа ВСУ: назвали реальное условие

Оккупированный Крым можно освободить, не вводя непосредственно войска. Для этого достаточно обрезать логистику вокруг полуострова.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко. По его словам, Керченский мост нужно повредить настолько, чтобы по нему могли сбежать только гражданские россияне.

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"Обрезать логистику Крыма – как по суше через оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой областей, так и через Крымский мост – это значит очень облегчить освобождение Крыма", – констатировал Клименко.

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Тогда останется только ждать и наслаждаться шоу. Большинство работы выполнит паника среди населения. Более миллиона россиян, переехавших в Крым, забьет все автомобильные пути и будет мешать движению военных колонн.

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Первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года. Только 9 июля 2023 года в Минобороны признали, что именно Украина причастна к этому.

В случае освобождения полуострова у российских военных будет только два выхода: или умереть за Путина, или сдаться в плен.

Сложнее будет с гражданскими россиянами. В настоящее время украинские государственные органы прорабатывают разные сценарии, наиболее вероятным из которых будет депортация. Но не массовая, как в советские времена, а индивидуальная.

"Мы надеемся, что большая часть из них все же испугается и успеет уехать самостоятельно", – отметил Клименко.

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